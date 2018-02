Robert De Niro en Martin Scorsese na 23 jaar weer samen op de set MVO

27 februari 2018

08u40 5 Celebrities Drieëntwintig jaar na hun laatste samenwerking staan Robert De Niro (74) en Martin Scorsese (75) weer samen op de set.

Het was een blij weerzien tussen de mannen, die elkaar op de set begroetten met een knuffel en een kus op de wang. Voor 'The Irish Man' zijn de twee voor het eerst sinds 1995 weer samen aan het werk. Destijds namen ze de film 'Casino' op.

Scorsese regisseerde sinds 1973 al acht films waarin De Niro een rol speelde. 'The Irish Man' wordt hun negende project.

De film is gebaseerd op het boek 'I Heard You Paint Houses', en gaat over maffia-moordenaar Frank Sheeran, die één van zijn beste vriendin vermoorde nadat hij uit de politiek stapte. De Niro neemt de rol van Sheeran op zich.