Robert De Niro bevestigt scheiding

27 november 2018

21u42

Bron: Belga/CNN 0 Celebrities De geruchten gingen al een tijdje rond, maar acteur Robert de Niro heeft dinsdag officieel bevestigd dat hij gescheiden is van zijn vrouw Grace Hightower. Dat meldt CNN. Eerder werd al bekend dat de twee apart waren gaan wonen. Het stel deelt twee kinderen samen, een zoon van twintig en een dochter van zes.

"Ik waardeer Grace als een geweldige moeder en ik vraag om privacy en respect van iedereen nu we onze rollen ontwikkelen als partners in ouderschap," liet De Niro weten aan CNN. Het stel was al een keer eerder gescheiden in 1999, maar hernieuwden hun trouwgeloften in 2004.