Robert De Niro aangeklaagd door voormalig assistent Redactie

03 oktober 2019

17u32

Bron: ANP 2 Celebrities Acteur Robert De Niro is aangeklaagd door een voormalige assistent die beweert dat hij seksueel getinte opmerkingen tegen haar heeft gemaakt, verbaal geweld heeft gebruikt en haar stereotype vrouwenwerk heeft toegewezen. Dit meldt TMZ op basis van rechtbankstukken. In de zomer had De Niro haar al aangeklaagd.

Graham Chase Robinson werd in 2008 aangenomen door Robert De Niro. De toen 25-jarige Robinson stelt dat De Niro op een "vijandige, beledigende en intimiderende manier" met haar communiceerde. Hij zou haar een bitch hebben genoemd.

Ze beweert ook dat De Niro vaak dronken was en tegen haar uitviel. Hij maakte ook grapjes met haar over zijn Viagra-gebruik. De Niro zou haar daarnaast hebben voorgesteld om zwanger te worden met sperma van een collega. Ze beweert verder dat De Niro tijdens telefoongesprekken met haar ging plassen en ook van haar verwachtte dat ze zijn rug zou krabben en hem wakker te maken als hij sliep.

De Niro had in augustus al een rechtszaak aangespannen tegen Robinson, omdat zij volgens hem 55 afleveringen van ‘Friends’ had gezien in vier werkdagen en de creditcard van het bedrijf had gebruikt om haar lunch te betalen.