Robbie Williams worstelde met pleinvrees: “Ik heb drie jaar lang chips gegeten in mijn zetel” MVO

15 juli 2019

06u36

Bron: Metro UK 1 Celebrities Robbie Williams (45) voelt zich eindelijk weer goed in zijn vel na jaren geworsteld te hebben met pleinvrees, zo vertelt hij in een recent interview. Naar eigen zeggen durfde hij lange tijd niet buiten te komen en spendeerde hij de meeste tijd in de zetel, voor de tv.

“Mijn lichaam en mijn geest vertelde me dat ik nergens naartoe mocht gaan, dat ik niets kon doen”, bekende hij in The Sun. “Mijn instinct zei om één of andere reden dat ik moest afwachten voor ik actie ondernam, en dat deed ik dan ook. Ik heb drie jaar lang niet veel meer gedaan dan chips eten in de zetel.” Gelukkig is die donkere periode al een tijdje achter de rug, want de ‘Angels’-zanger heeft het over een serieuze dip die hij kreeg tussen 2006 en 2009. “Die jaren heb ik echt verspild aan een zetel van cashmere, het eten van Kettle Chips en het uitgroeien van een dikke baard. Ik heb lang geen voet buiten gezet.”

Het waren zijn muzikale collega’s, The Killers, die heb terug op het rechte pad brachten. “In 2008 kwam hun hit ‘Human’ uit, met de tekst: soms wordt ik bang als ik een open deur zie. Ik herkende mezelf daarin en besloot dat het tijd was om te veranderen.”

Dat was niet makkelijk. “Het voelde alsof ik terug moest leren lopen na een auto-ongeluk. Ik wist niet meer hoe ik moest entertainen. Een lastig proces. Als het niet aan de comeback van Take That had gelegen, en het feit dat ik samen met hen terug op het podium kon staan, weet ik niet of ik ooit was teruggekeerd naar de showbusiness.