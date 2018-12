Robbie Williams wordt wereldwijde ambassadeur van Weight Watchers Redactie

17 december 2018

17u14

Bron: ANP 0 Celebrities Robbie Williams (44) is het nieuwe wereldwijde gezicht van Weight Watchers. De zanger verschijnt in een nieuwe ‘For Every Body’-campagne van het dieetbedrijf en gaat zijn poging tot afvallen via sociale media delen.

"WW is het eerste programma dat mij echt het gevoel geeft bij mijn leven te passen", zegt Robbie. "Na een rugblessure vorig jaar ben ik minder gezond gaan leven Ik kan niet dezelfde dingen blijven proberen en hopen op een ander resultaat.” Naast Robbie is ook Oprah Winfrey in de campagne te zien.