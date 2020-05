Robbie Williams wil met Liam Gallagher knokken voor goede doel

MVO

21 mei 2020

17u24

Bron: ANP Celebrity Robbie Williams heeft Liam Gallagher uitgedaagd om met hem in de boksring te stappen. De 46-jarige zanger wil met het gevecht geld ophalen voor de Britse nationale gezondheidsdienst. Dat melden verschillende Britse media.

Robbie had in oktober al laten weten dat hij nog steeds met Liam zou willen vechten. Hij werd toen naar eigen zeggen geïnspireerd door het gevecht tussen YouTubers Logan Paul en KSI, die in 2019 met elkaar op de vuist gingen. Robbie zag toen hoeveel geld de twee met hun gevecht verdienden, en dacht dat een gevecht tussen Robbie en Liam nog meer geld zou kunnen opleveren.

Robbie laat weten dat de uitdaging wat hem betreft nog staat. “Het aanbod staat, ik ben beschikbaar. Laten we dit doen voor de NHS”, aldus Robbie.

De voormalig Take That-zanger heeft al jarenlang ruzie met de voormalig Oasis-frontman. Robbie daagde Liam twintig jaar geleden al uit voor een gevecht, tijdens de uitreiking van de Brit Awards in 2000. Een gevecht is er echter nooit van gekomen.