Robbie Williams werkt aan vijf nieuwe tv-programma’s

24 mei 2020

14u22

Bron: ANP 0 Celebrities Robbie Williams (46) heeft een nieuw doel voor ogen. Z'n muzikale carrière schuift hij even aan de kant, en hij richt zich even volledig op een televisiecarrière. Er zitten al vijf programma’s in de pijplijn, vertelt hij aan The Mirror.

We hoeven voorlopig geen nieuwe muziek te verwachten van Robbie Williams. De zanger wil zich helemaal op een tv-carrière focussen. “Ik sla een nieuw pad in”, vertelt hij aan The Mirror. “TV. Ik ben hier héél erg enthousiast over. Ik hoop dan ook dat alles snel terug normaal wordt, want ik heb zoveel ideeën die ik wil uitvoeren." En dat mag je letterlijk nemen: “Ik heb er nu vijf waaraan ik werk."

Het is niet de eerste keer dat Robbie zich aan tv waagt. In 2018 zat hij samen met z'n echtgenote Ayda Field in de jury van ‘The X Factor’. Na een seizoen gaf hij er echter al de brui aan, naar verluidt omwille van een geschil over geld. Zelf meedoen aan een realityshow, zoals ‘Strictly Come Dancing’ of ‘I’m A Celebrity ... Get Me Out Of Here’, waarin Britse celebs naar de jungle worden gestuurd, ziet hij niet zitten. “Het gewichtsverlies in de jungle zou wel goed zijn”, lacht hij. “Dan kom ik terug en zie ik eruit zoals in de jaren negentig, voor ik dik werd.”

