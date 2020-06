Robbie Williams vertelt over obese periode: “Ga nooit stoned naar de supermarkt” SDE

28 juni 2020

11u01 0 Celebrities Tegenwoordig ziet het lijf van Robbie Williams (46) er behoorlijk strak en gespierd uit, maar er was een tijd dat de Britse zanger gevaarlijk obees was. Dat vertelt hij in de podcast ‘At Home With The Williamses’.

“Ik huurde een appartement", blikt Robbie Williams terug op de periode nadat hij Take That verliet. “Ik ging naar de supermarket. Een keer. Stoned. Ga nooit naar een supermarkt wanneer je stoned bent. Dan maak je slechte beslissingen”, waarschuwt de ‘Angels’-zanger. “Ik opende de deur van de koelkast en zag een grote cake van het merk Mr. Kipling. En ik herinner me dat ik op dat moment dacht: ‘Hey, wacht eens even. Ik woon niet meer bij m’n mama. Ik kan die volledige cake opeten.’ Dat was januari. In februari had ik obesitas. Ik zag eruit als een boerderijdier.”

Uiteindelijk besloot Williams wel om z'n leven te beteren. In 2018 werd hij zelfs ambassadeur voor het afslankprogramma Weight Watchers.

Ondertussen worden de plannen van Robbie om een reünie van Take That te houden, steeds concreter. Tijdens de lockdown speelde de groep nog samen een concertje - elk vanuit hun eigen huis - maar nu is er toch echt een comeback in de maak. “Ik heb de afgelopen weken volop nummers geschreven met Gary Barlow”, verklapte Williams. “We gaan sowieso opnieuw op pad, ik en m’n broeders. Ik weet niet wanneer dat zal zijn, maar het komt er zeker aan."

