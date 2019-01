Robbie Williams treitert Jimmy Page met luide jaren ‘70-muziek vanwege burenvete MVO

14 januari 2019

12u10

Bron: ABC 0 Celebrities Een vete tussen popster Robbie Williams en Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page loopt langzaam maar zeker uit de hand. Williams zou zijn buurman Page lastigvallen met luide muziek van concurrent Black Sabbath uit de seventies.

De twee mannen hebben het met elkaar aan de stok omdat Williams verbouwingen wil uitvoeren. Hij wil namelijk een kelder graven om daar een zwembad te plaatsen.

Robbie kreeg voorwaardelijke toestemming om op het terrein te bouwen, maar Page vreest dat de graafwerken zijn landgoed schade zullen berokkenen, met name aan zijn huis dat uit 1875 stamt en beschermd is als erfgoed.

Verkleden

Toen er bij de gemeente een klachtenbrief in de bus viel, wist Williams meteen wie de boosdoener was. Sindsdien treitert hij zijn buurman door zo luid mogelijk muziek van Black Sabbath, Pink Floyd en Deep Purple te draaien.

Ondertussen klagen de rest van zijn buren over de geluidsoverlast. Buurtbewoners getuigen ook dat Robbie rondliep in een pruik en met een kussen onder zijn shirt, om zich te verkleden als Robert Plant, de frontman van Led Zeppelin. “Het is belachelijk aan het worden”, klinkt het. “Ronduit beschamend, eigenlijk.”

Nonsens

Een woordvoerder van Williams wil niet uitgebreid reageren, maar beweert wel dat de verhalen pure “nonsens” zijn.

Experts zullen nu onderzoeken of de zanger veilig aan zijn werken kan beginnen en of de trillingen geen schade zullen berokkenen aan andere panden, waaronder dat van Page. Als de verbouwingen mogen doorgaan, zal men Williams waarschijnlijk om een waarborg vragen, die hij niet zal terugzien als hij brokken maakt.