Robbie Williams op zoek naar "nieuwe aartsvijand"

06 juli 2020

12u36 0 Celebrities Tot begin dit jaar gunden Robbie Williams (46) en Liam Gallagher (47) elkaar jarenlang het licht in de ogen niet. De twee hebben hun ruzie inmiddels bijgelegd en daarom is Robbie nu naar eigen zeggen op zoek naar een nieuwe "aartsvijand".

"Hoe goed is Oasis? Mijn langlopende vete met Liam is voorbij. Er is nu alleen nog maar onwijs veel respect en ik ben weer de fan die ik vroeger was", tekent de Daily Mail op. "Het is leuk, ik ben er blij mee. Maar ik moet nu iemand anders vinden om te haten. Er moet een groot gat gevuld worden", grapt hij.

Robbie en Liam konden het jarenlang niet met elkaar vinden. Het begon tijdens de uitreiking van de Brit Awards in 2000, toen de Take That-zanger zijn Oasis-collega voor 100.000 pond uitdaagde om hem in de boksring klappen te geven.

