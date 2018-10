Robbie Williams neemt even afscheid van zijn sociale media KDL

09 oktober 2018

12u23

Bron: ANP 0 Celebrities Robbie Williams (44) zal voorlopig zelf geen updates meer plaatsen op sociale media. De zanger heeft daarvoor een team ingeschakeld. Robbie is namelijk bang dat hij te veel commentaar zal krijgen door zijn rol als jurylid in 'The X-Factor' en dat die zijn mentale gezondheid zal schaden.

Robbie maakt er geen geheim van dat hij in het verleden te kampen had met paniekaanvallen en depressies en zo'n nieuwe mentale dip wil hij nu vermijden. "Ik moest wel stoppen met het lezen van Twitter enzo", vertelt de zanger in The Sun. "Ik voel enorm veel liefde van mijn volgers, maar haat kan ervoor zorgen dat je het idee hebt dat je wereld instort. Als meer dan de helft van het land me haat, zijn dat 50 miljoen mensen. Dat zijn écht heel veel mensen die onder je huid kunnen kruipen en je een slecht gevoel kunnen geven."

Robbie laat ook weten dat hij slecht kan reageren op kritiek. "Natuurlijk kan je alles rationaliseren, en weet je ook echt wel beter. Maar probeer dat maar eens tegen je gevoel te zeggen. Het doet echt pijn", besluit hij.