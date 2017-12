Robbie Williams lag een week op intensive care: "Wat ik hiervan geleerd heb is dat ik 43 ben en niet 23" MVO

06u21 0 AFP Robbie Williams lag een week in het ziekenhuis. Celebrities Toen Robbie Williams eerder dit jaar een aantal concerten afzegde wegens ziekte, was de situatie ernstiger dan hij liet merken. In The Sun vertelt de zanger donderdag dat hij een week op de intensive care heeft moeten doorbrengen.

Robbie raakte op 2 september onwel na een concert in Zürich. "Mijn linkerarm voelde verdoofd en ik begon te kwijlen. Ik had hoofdpijn en kon niet meer goed ademen." De zanger vloog naar Londen voor een medisch onderzoek. "Daar werden scans gemaakt, onder meer van mijn hart en mijn hoofd. Ze vonden afwijkingen in mijn hersenen, ze dachten bloedingen te zien."

Het voormalig 'Take That'-bandlid werd meteen naar de intensive care gestuurd en daar een week lang onderzocht. Uiteindelijk konden de artsen niets vinden en mocht Robbie zich bij zijn gezin in Los Angeles voegen. "Wat ik hiervan geleerd heb is dat ik 43 ben en niet 23, en ik moet beter voor mijn geest en lichaam zorgen."