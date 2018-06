Robbie Williams geëvacueerd tijdens hotelbrand Londen TDS

06 juni 2018

21u54

Zanger Robbie Williams is geëvacueerd wegens een felle brand in een luxueus hotel in het centrum van Londen. Robbie Williams was een van de vele gasten die in veiligheid zijn gebracht, meldt Hello.

Robbie Williams verbleef in het vijfsterrenhotel ter voorbereiding op de benefietvoetbalwedstrijd Soccer Aid voor Unicef, aanstaande zaterdag. Zijn tegenstander in het stadion Old Trafford is dit keer niemand minder dan voormalig sprintkampioen Usain Bolt. Soccer Aid is een tweejaarlijks initiatief dat in 2006 werd opgestart door Williams, die ambassadeur voor Unicef is. De opbrengst van tickets en donaties gaat geheel naar het kinderfonds van de Verenigde Naties.

De ambassadeur van Unicef werd gespot op beelden van gasten die via de nooduitgang het hotel moesten verlaten. Robbie droeg tijdens de evacuatie een zwart trainingspak van Unicef.

Plaatselijke media melden dat circa 120 brandweerlieden met talrijke brandweerwagens naar het pas gerenoveerde hotel aan de zuidkant van Hyde Park zijn gestuurd. De rookpluimen zijn tot in de wijde omtrek te zien. Volgens waarnemers staat het dak van het oude pand van twaalf verdiepingen in lichterlaaie. Het gebouw werd in 1889 als exclusieve herenclub gebouwd en werd tien jaar later voor een groot deel door brand verwoest. Het werd in 1902 heropend als het Hyde Park Hotel. Het vijfsterrenhotel heet nu Mandarin Oriental Hyde Park. Het heeft een renovatie ondergaan die ruim 210 miljoen euro heeft gekost en in mei werd afgerond.