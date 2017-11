Robbie Williams deelt onthullende naaktfoto MVO

17u26 0 Instagram Robbie Williams deelt een naaktfoto. Celebrities Naar aanleiding van zijn nieuwe biografie 'Reveal' onthult de 43-jarige zanger Robbie Williams wel érg veel.

Hij trok naar Instagram om er een naaktfoto van zichzelf te posten. "Ik onthul altijd te veel," schrijft hij daarbij. In het boek praat hij onder andere over zijn drugsproblemen en zelfs over die keer dat hij zijn achterwerk liet ontharen. Het is nu al te verkrijgen in de winkels.

Always revealing too much 😉 Een foto die is geplaatst door Robbie Williams (@robbiewilliams) op 19 nov 2017 om 10:56 CET