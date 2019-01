Robbie Williams bedwingt zijn rookverslaving met... kleurplaten SD

08 januari 2019

12u06

Bron: ANP 0 Celebrities Dat stoppen met roken niet eenvoudig is, weet ook Robbie Williams. Toch beweert de 44-jarige zanger in een video op Instagram dat hij een nieuwe en originele manier heeft gevonden om af te kicken van de sigaretten: kleurplaten.

In de video is de ex-zanger van Take That aan tafel bezig aan een kleurplaat. “Ik ben aan het kleuren, want dat helpt me om me ergens anders op te concentreren”, vertelt Robbie. “Kunst is goed voor de geest. Iedereen die samen met mij wil stoppen met roken: hou vol!” Williams slaagde er in 2012, na de geboorte van zijn dochter Theodora, al even in om te stoppen, maar erg lang hield hij het niet vol. Of deze nieuwe methode blijvend zal zijn, valt nog te bezien, want de zanger geeft toe dat hij nog steeds kampt met afkickverschijnselen en paniekaanvallen. “Soms moet ik gewoon het huis uit om te kalmeren.”

