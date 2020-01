Rob Kardashian sleept ex Blac Chyna weer voor de rechter LV

08 januari 2020

07u45

Bron: ANP 0 Celebrities Vorig jaar meldden ze nog de strijdbijl te hebben begraven om goede ouders te zijn voor hun dochter Dream, maar het lijkt erop dat Rob Kardashian (32) zijn ex Blac Chyna (31) toch weer voor de rechter sleept. Volgens TMZ wil de realityster de volledige voogdij over de driejarige.

De site beweert rechtbankdocumenten in handen te hebben waarin Rob stelt dat Chyna zich onverantwoord gedraagt als Dream bij haar is. Het voormalig model zou thuis wilde feesten geven en heel vaak dronken zijn. Ook zou ze cocaïne snuiven en mensen hebben bedreigd.

Volgens Rob heeft het gedrag van Chyna z'n uitwerking op Dream. Het meisje zou "seksuele houdingen" van haar moeder hebben geïmiteerd en ook naakt hebben getwerkt bij Rob thuis. De peuter zou daarnaast woorden als 'bitch' gebruiken en 'what the fuck' roepen. Ook neemt Chyna het volgens Rob niet zo nauw met de persoonlijke hygiëne van hun dochter; hij stelt dat Dream al vaker met vuil haar, ongepoetste tanden en vieze nagels bij hem is aangekomen.

Robs zus Khloé Kardashian ondersteunt zijn betoog in de rechtbankdocumenten. Ze verklaart daarin dat als Dream met haar dochter True komt spelen, ze tegenwoordig ander gedrag vertoont. Het meisje zou daarbij agressiever zijn geworden. Rob wil nu dat Dream alleen nog in de weekenden naar haar moeder gaat, en dat daar altijd een nanny bij aanwezig is.