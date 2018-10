River Phoenix stierf 25 jaar geleden aan overdosis, zijn vriendin en collega Samantha spreekt er voor het eerst over Joeri Vlemings

26 oktober 2018

14u05

Bron: The Guardian 0 Celebrities Bijna exact 25 jaar geleden overleed de beloftevolle acteur River Phoenix aan een overdosis drugs aan de beruchte Viper Room in Los Angeles. Zijn vriendin Samantha Mathis was erbij, die fatale nacht van 31 oktober 1993 op Sunset Boulevard. Ze is nu 48 en doorbreekt in The Guardian voor het eerst het stilzwijgen over het drama.

River Phoenix en Samantha Mathis ontmoetten elkaar op de set van ‘The Thing Called Love’. En het kwam ook tot een kortstondige liefdesrelatie tussen de twee. Tot de Amerikaanse filmacteur op 23-jarige leeftijd stierf. Vandaag is zijn broer Joaquin bekender, onder meer voor zijn rol als Johnny Cash in ‘Walk The Line’.

“Ik wist dat er iets scheefs zat, die avond, iets dat ik niet snapte”, zegt Samantha Mathis 25 jaar na de dood van River Phoenix in The Guardian. “Ik had niet gezien dat er drugs genomen werden, maar ik zag wel dat River apestoned was op een manier waarbij ik mij niet goed voelde. Ik begreep er niks van.”

Muziek spelen

Ook Rivers broer Joaquin en zus Rain waren erbij die avond, aanstaande woensdag exact 25 jaar geleden. Het gezelschap zou maar even halt houden in de Viper Room, waarvan Johnny Depp destijds mede-eigenaar was. Maar River, die ook muzikant was, zei dat vrienden hem hadden gevraagd een paar nummers mee te spelen in de nachtclub. “Dat is oké, toch?” vroeg hij in Mathis’ herinnering. “45 minuten later was hij dood”, zegt ze.

De actrice, die later nog een bijrol versierde in ‘American Psycho’, heeft zelf - net zoals Joaquin overigens - nooit over Rivers dood gesproken: “Alleen bij mijn therapeut”. Maar onlangs keek ze voor het eerst naar ‘The Thing Called Love’, de laatste film van Phoenix waarin ook zij meespeelde. Voor haar was dat een teken dat “de wereld wenste dat ze over hem zou spreken”.

In haar beleving kwam ze op een bepaald moment uit de toiletten van de Viper Room en meende ze River te zien in een schermutseling met een andere man. De buitenwipper zette hen beiden uit de club. Daarna zag ze River op straat op de grond vallen en kreeg hij stuiptrekkingen. “Wat heb je gedaan? Wat ben je van plan?” riep Mathis naar de andere man. Hij antwoordde: “Laat hem, je verpest zijn high”.

Er waren inderdaad drugs in het spel, met name een dodelijke mix van cocaïne en heroïne. River Phoenix stierf nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren.

Gevoelig

Samantha Mathis omschrijft haar toenmalige vriendje als “gevoelig en obsessief” en als iemand die “de dingen diep in zijn hart aanvoelde”.

Aan de telefoon met de Britse krant zei ze nog: “Ik ben nu naar een foto van hem aan het kijken, wow... Ik denk dat als River nog zou leven, hij zou acteren, regisseren, het milieu redden, gewoon leven en rondhangen. Oh gosh, zou dat niet tof zijn?”