Rita Ora voelt zich vaak eenzaam: “Maar het is gewoon deel van mijn werk” SDE

30 maart 2020

20u37

Bron: Daily Star 0 Celebrities Rita Ora (29) heeft nieuwe muziek uit. En de single, ‘How To Be Lonely’, lijkt uit het leven gegrepen, want de zangeres geeft in een interview met Daily Star toe dat ook zij zich vaak eenzaam voelt.

Rita Ora zingt niet alleen, maar ze is ook jurylid in de Britse versie van ‘The Masked Singer’ en acteert regelmatig. Dat vraagt om een druk werkschema, waardoor de zangeres zich vaak eenzaam voelt, geeft ze toe. “Het gebeurt constant", klinkt het. “Vooral wanneer ik bijvoorbeeld een show gedaan heb. Dan kom ik thuis en denk ik: ‘Wow, dit is geschift.’”

In haar nieuwe single, ‘How To Be Lonely’ (die geschreven werd door Lewis Capaldi), heeft Rita het dan ook over hoe moeilijk het soms is om alleen te zijn. “Het gaat over de schoonheid van jezelf kennen en dat het oké is dat er momenten zijn waarop je alleen bent. Ik heb momenten gehad op tournee, waar je echt in het reine moet zijn met je gezelschap. Soms hebben mensen het daar moeilijk mee. Het is natuurlijk een erg groot verschil: van overdag constant fans en mensen om je heen te hebben, tot ‘s avonds alleen zijn in een hotelkamer.”

(Lees verder onder de foto.)

Geestelijke gezondheid

Het wordt haar dan ook soms te veel: “Maar dat is gewoon part of the job”, zegt ze. “Het is hoe ik functioneer, ik wil altijd naar het volgende gaan. Maar je moet een manier vinden. Of dat nu mediteren is, of met vrienden praten op FaceTime. Gewoon om de normale routine vol te houden - ook al is mijn job niet normaal - maar ik doe dit al bijna tien jaar.” En Rita blijft actief bezig: “Ik probeer constant te sporten, om mijn geestelijke gezondheid te bewaren, want je kunt echt verdwalen in deze wereld. En dat is belangrijk, vind ik.”

Rita heeft de afgelopen jaren dan ook geleerd om geen aandacht te besteden aan de roddels die over haar de ronde doen, zegt ze. “In het begin las ik alles. En ik raakte dan erg overstuur. Maar nu heb ik een dikke huid gekweekt. Ik besteed er geen aandacht meer aan. Ik heb beseft dat die krantenkoppen komen en gaan. En de wereld blijft toch draaien.”