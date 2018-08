Rita Ora tekent contract bij Kate Moss MVO

09 augustus 2018

Rita Ora heeft een nieuw modellencontract op zak. De zangeres tekende namelijk bij het modellenbureau van Kate Moss.

Ora deelde het nieuws op Instagram, bij een foto van zichzelf met het Britse topmodel. "Dream Team, ik ben blij dat ik bekend kan maken dat ik nu bij Kate Moss Agency zit", aldus Rita. Aan The Sun vertelt ze: "Kate was altijd al een mentor en vriendin voor het leven. Het is een eer om met haar te werken." Ze noemt Moss een inspiratie en stelt dat het voor haar natuurlijk voelde om zaken met elkaar te doen.

Volgens de krant stond de 27-jarige in Kosovo geboren Britse eerder zes jaar onder contract bij Next Model Management, maar viel ze uit gratie omdat ze te laat op fotoshoots kwam en klaagde over het budget van campagnes waarin ze te zien was. Vorig jaar presenteerde Rita diverse afleveringen van America's Next Top Model.