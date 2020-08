Rita Ora, Lewis Capaldi en andere Britse artiesten strijden tegen racisme met krachtige oproep Redactie

02 augustus 2020

18u24

Bron: AD 0 Celebrities De Britse muziekwereld wil een vuist maken tegen racisme. Meer dan zevenhonderd mensen werkzaam in de industrie, onder wie artiesten als Rita Ora (29), James Blunt (46) en Lewis Capaldi (23), hebben een open brief ondertekend waarin wordt opgeroepen een einde aan racisme te maken. Verschillende Britse media hebben de oproep vandaag gedeeld.

De brief werd ook ondertekend door The 1975, Biffy Clyro, Years & Years, Clean Bandit en Niall Horan. De managers van Ed Sheeran en Stevie Wonder zetten ook hun krabbel, net als vertegenwoordigers van de Britse takken van grote platenlabels als EMI, Universal Music, Warner Music en Sony Music.



De honderden artiesten, managers, producenten en bedrijven vragen mensen om samen te strijden tegen racisme. “We zijn op ons slechtst wanneer we elkaar aanvallen”, staat er te lezen. De Britse muziekindustrie is “trots bij elkaar gekomen om zijn stem te laten horen. Om verantwoordelijkheid te nemen, ons te laten horen en samen in solidariteit te staan. Zwijgen is geen optie.”



Omdat muziek een belangrijk platform kan zijn, is het volgens de schrijvers belangrijk dat de industrie samen iets doet. “We moeten in groep racisme wegvegen, voor nu en voor toekomstige generaties.”