Rita Ora is weer single SD

05 oktober 2018

16u53

Bron: The Sun 0 Celebrities De relatie van Rita Ora (27) met Andrew Watt (27) is na dertien maanden weer voorbij. De twee probeerden hun romance zo goed als mogelijk privé te houden, maar het nieuws over de breuk is nu toch naar buiten gekomen.

Dat gebeurde toen Rita te gast was in 'The Jonathan Ross Show'. Het was de presentator zelf die de nieuwe relatiestatus van de zangeres onthulde: "Je bent op het moment weer single", zei hij tijdens de uitzending tegen Rita. "We hebben hier iemand die heel goed kan koppelen en dates regelen", ging de presentator verder, waarop Rita haar perfecte man omschreef: "Ik hou van een uitgesproken persoonlijkheid en good looks. Het totaalplaatje eigenlijk". "Ik smijt me 100% als het op liefde en relaties aankomt. Het liefst ben ik constant bij mijn geliefde", ging ze verder. Over de reden van de breuk met Watt liet de Britse zangeres evenwel niets los.

De twee werden in augustus 2017 voor het eerst gespot toen ze samen een hotel in New York verlieten.

Rita verscheen vandaag voor het eerst in het openbaar nadat het nieuws van de breuk bekend raakte. Ze was te gast bij de Duitse radiozender NRJ in Berlijn, waar ze in een volledig blauwe outfit kwam opdraven.