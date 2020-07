Ringo Starr (80) voelt zich nog altijd 24 jaar: “Maar ik kan me de jaren ‘60 niet meer herinneren” MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Ringo Starr heeft zijn 80e verjaardag groots gevierd met een digitaal feestje waar menig artiest en celebrity voor uitgenodigd was. Tijdens zijn speech gaf de voormalig Beatle aan dat hij zich eigenlijk nog helemaal niet zo oud voelt.

“Mensen vroegen me hoe het is om 80 te zijn. Ik weet het niet, want van binnen ben ik nog steeds 24", zegt Ringo. De drummer gaat al aardig wat decennia mee, maar kan zich lang niet van alle tijden iets herinneren. Een gezegde luidt dat je er nooit helemaal bij bent geweest als je je de jaren ‘60 nog kan herinneren. “Dat zou voor mij best kunnen kloppen, samen met een paar andere decennia erbij”, grapt Ringo, die nu al jarenlang nuchter door het leven gaat.

Tussen de vele verjaardagswensen door traden er ook een aantal artiesten op voor Ringo. Onder anderen Sheryl Crow, Joe Walsh en Sheila E. zorgden voor muzikale intermezzo’s.