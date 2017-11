Rijverbod en boete voor Matthias Schoenaerts 05u00 0 Baert Marc Celebrities Matthias Schoenaerts (39) mocht het gisterochtend komen uitleggen in de politierechtbank. De Antwerpse acteur moest nog een rijverbod uitzitten uit 2013, dat hij kreeg omdat hij te snel reed, maar leverde tot op vandaag zijn rijbewijs nog niet in. Schoenaerts bleek dankzij zijn carrière in Amerika zo weinig in Antwerpen te vertoeven dat het vonnis pas in 2016 bij hem kon worden afgeleverd.

"Het gaat om een vergetelheid. Het vonnis werd betekend in 2016, net in de periode waarin zijn mama overleden is. Hij heeft zich volledig op zijn werk gestort en is dan vergeten zijn rijbewijs binnen te brengen. Hij zit ook zodanig vaak in Amerika tegenwoordig dat hij er gewoonweg niet meer heeft bij stilgestaan", verklaarde zijn advocaat.

De politierechter was mild, maar plakte bij het bestaande rijverbod van 8 dagen wel nog een maand extra. Daarnaast kreeg Schoenaerts ook een boete van 1.200 euro. De acteur kreeg 10 jaar geleden ook al eens een rijverbod na een ongeval.