Rijk zijn is ook niet alles: Oprah weet niet meer hoe ze moet tanken TK

27 februari 2018

13u38

Bron: News.com.au 0 Celebrities Geld maakt niet gelukkig, luidt het spreekwoord, en blijkbaar zorgt het er ook voor dat je een aantal basiscapaciteiten kwijtraakt. Zo weet Oprah, die zo'n 2,8 miljard dollar (2,3 miljard euro) waard is, blijkbaar niet meer hoe ze moet tanken.

In een interview met E! over haar nieuwe film 'A Wrinkle in Time' deed Oprah de ietwat gênante onthulling. Toen de journalist haar vroeg of ze nog steeds haar eigen auto voltankt, moest ze het antwoord schuldig blijven. "Ik niet", klonk het schaapachtig. "Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ik moet doen."

Als je zo rijk bent als de Amerikaanse, raak je de voeling met de wereld blijkbaar een beetje kwijt. Zo viel ze onlangs in de luchthaven nog van de ene verbazing in de andere toen ze besefte dat vliegtickets tegenwoordig doorgaans niet meer afgedrukt worden. "Ik had iemand afgezet op de luchthaven en gevraagd of hij zijn ticket geprint had. Hij viel compleet uit de lucht."

Naar de bank

Ook de telefoon beantwoorden behoort niet meer tot Oprahs activiteiten. "Ik heb een securityteam", verklapte ze aan talkshowhost Jimmy Kimmel. "Iemand anders neemt de telefoon op en laat dan weten wie er aan de lijn hangt."

Vorig jaar vertelde de stinkend rijke dame nog aan Ellen Degeneres dat ze voor het eerst in 20 jaar naar de bank was geweest. "Ik wilde nog eens zelf gaan", klonk het. "Ik heb zelfs aangeschoven in de rij, het was geweldig." En wat ze daar dan precies deed? "Ik moest een miljoen dollar storten", was de verklaring. "Of nee, het was eigenlijk twee miljoen."