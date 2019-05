Rihanna woont al een jaar in Londen: “Ik kan hier ongestoord wandelen” SD

Bron: The New York Times 1 Celebrities Verrassing! In een interview met de New York Times liet popster Rihanna (31) terloops vallen dat ze al bijna een jaar in een landhuis in Londen woont. De Britse fans staan in rep en roer nu de kans dat ze hun idool zomaar tegen het lijf lopen, steeds groter wordt.

In het interview vertelt Rihanna dat ze al sinds vorige zomer in Londen woont, om dichter bij het team van haar merk Fenty te zijn, die in Parijs en Italië gelokaliseerd zijn. Ook haar vriendje, Hassan Jameel, woont in Londen. De muzikante geniet naar verluidt erg van het leven in de Britse hoofdstad. Haar favoriete bezigheid? “Een wandeling in de wijk ... Wanneer ik ga wandelen, probeer ik dat altijd een beetje incognito te doen", vertelt ze. “De wereld kan je doen geloven dat de foute dingen een prioriteit zijn, en zorgen ervoor dat je de kern van het bestaan mist: wat het betekent om echt te leven. In de zon wandelen, maakt me gelukkig. Het is zoals naar de winkel gaan - weet je, er is een schattig klein Jamaicaans marktje vlakbij waar ik woon.”

Haar fans zijn in ieder geval dolgelukkig dat Rihanna besloot om naar Londen te verhuizen. Zo schreef een gebruiker op Twitter: “Rihanna woont in Londen? Ik wist niet dat ik zo dicht bij de koningin woonde. En ik heb dezelfde Londense lucht als haar ingeademd. Help!” Iemand anders zag al meteen mogelijkheden: “Rihanna is naar Londen verhuisd? Heeft ze hulp nodig met haar staatsburgerschap?”

