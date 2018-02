Rihanna werd 30 en feliciteerde... haar moeder KDL

09u04 0 Celebrities Rihanna mocht dinsdag dertig kaartjes uitblazen, maar de zangeres wilde niet de volledige aandacht opeisen. Rihanna vooral haar moeder in het zonnetje. "Van harte gefeliciteerd mama. Dit is net zoveel jouw verjaardag als dat het de mijne is", schreef de popster op Instagram.

In de post schrijft de zangeres dat ze de vrouw is geworden die ze nu is, dankzij haar moeder. "Bedankt dat je me hebt gedragen, gebaard, opgevoed, geleerd en onvoorwaardelijk van me houdt."

Rihanna werd dinsdag op social media gefeliciteerd door sterren als Ellen, Danny Trejo en Bruno Mars. De felicitaties van haar ex Chris Brown vielen niet bij iedereen in goede aarde. Fans van de zangeres reageerde woedend toen de zanger zijn ex een fijne verjaardag wenste. In 2009 bekende Chris dat hij Rihanna had mishandeld. Hij kreeg vijf jaar voorwaardelijk, een werkstraf van zes maanden en een contactverbod opgelegd.