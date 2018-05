Rihanna toont striemen op Instagram DBJ

04 mei 2018

18u23 0 Celebrities Rihanna (30) is ook gewoon een vrouw van vlees en bloed en toont dat met plezier op Instagram. De foto waarop ze met striemen en beenhaar te zien is, werd al meer dan drie miljoen keer geliked.

Op een van haar recentste posts baadt de wereldster in het zonnetje in een bikini met tijgerprint. Een van haar volgers reageert: "Ik zie de tijgerstrepen". Rihanna reageerde niet op de bikini maar schreef: "Déze strepen komen door de zon. Maar ik heb wel striemen hoor."

when u can't wait for summer.

Lingerie

Dat de popster niet alleen het perfecte vrouwelijke ideaal voorstelt, bewijst ook haar lingerielijn. Rihanna kondigde namelijk eerder aan dat ze lingerie maakt die niet alleen bedoeld is voor vrouwen met maatje 34. Savage X Fenty, de nieuwe lingerielijn van Rihanna "komt in alle vormen en maten", maakte de superster eerder al via Instagram bekend.

my girl lulu rocking her @savagexfenty in category: #OnTheReg 11 dayz left til #SAVAGEX drops