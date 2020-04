Rihanna stuurde zuurstofmachine naar papa met corona MVO

16 april 2020

09u10 0 Celebrities Ronald Fenty (66), de vader van popster Rihanna (32), was in zijn thuisland Barbados besmet geraakt met het coronavirus. Dankzij de goede zorgen van zijn dochter is hij er vandaag weer bovenop, zo zegt hij zelf.

“Mijn dochter, Robyn, checkte elke dag hoe het met mij was”, zegt hij tegen de Britse krant The Sun. Robyn Fenty is namelijk de échte naam van de zangeres. “Ik dacht eerlijk gezegd echt dat ik dood zou gaan, maar ze heeft goed voor mij gezorgd. Als je dit leest: ik ben je erg dankbaar, Robyn! Ze heeft me meer dan genoeg middelen gegeven om deze ziekte te doorstaan.” Zo geeft hij zelfs mee dat ze een zuurstofmachine naar hem toe stuurde, zodat hij beter zou kunnen ademen. “Ik had erg veel koorts en voelde me verschrikkelijk. Ik denk dat mensen het virus nog vaak onderschatten, want ik vreesde voor mijn leven.” Na twee weken in quarantaine is hij inmiddels weer gezond verklaard. “Ik raad mensen aan om thuis te blijven”, besluit hij. “Zorg dat dit je niet overkomt.” Rihanna doneerde niet alleen spullen aan haar vader, maar gaf ook miljoenen aan goede doelen die zich inzetten tegen corona.