Rihanna sloeg aanbod voor halftime show Super Bowl af IB

10 oktober 2019

03u27

Bron: Belga 0 Celebrities Rihanna heeft inderdaad geweigerd op te treden tijdens de halftime show van de Super Bowl afgelopen februari. De zangeres bevestigt dit in een interview met Vogue.

In oktober van 2018 doken er geruchten op dat Rihanna een van de artiesten was die had bedankt voor de eens zo eervolle klus om op te treden tijdens de American Footballfinale. De halftime show is controversieel geworden, omdat footballbond NFL volgens veel mensen nog steeds de terugkeer van Colin Kaepernick in het American Football tegenhoudt.

De speler zorgde in 2016 voor opschudding door te knielen terwijl het volkslied werd gespeeld, een actie die later veel werd overgenomen om te protesteren tegen raciale ongelijkheid in Amerika. Ondanks die bijval in de sport- en entertainmentwereld, werd Kaepernick daarna niet meer aangenomen bij teams, volgens de quarterback en zijn aanhangers vanwege zijn protest.

Rihanna stelt in het Vogue-interview dat zij om die reden niet wilde meewerken aan de Super Bowl. "Waarom zou ik dat doen? Wie wordt daar beter van? Niet mijn mensen", aldus de muzikante. "Ik kon dat gewoon niet voor mezelf verkopen. Ik wilde er niets aan bijdragen. Er spelen zaken bij die organisatie waar ik het helemaal niet mee eens ben, dus ik was niet van plan ze op welke manier dan ook te helpen.”