Rihanna schittert in sexy outfits op de cover van Vogue

04 mei 2018

09u08 0 Celebrities Zangeres Rihanna (30) heeft het niet alleen gemaakt in de muziekindustrie, maar ook in de modewereld. Zo heeft ze ook haar eigen make-up en kledingmerken. In Vogue vertelt ze over haar succes, haar lichaam en het vinden van een man die haar waard is.

Rihanna maakt er een punt van om een gevarieerde selectie aan modellen te gebruiken voor haar Fenty-lingerielijn, om het zelfvertrouwen van jonge vrouwen een boost te geven. "Want elk lichaam is mooi", zo meent ze. "Mensen hebben vaak commentaar op mijn uiterlijk, maar dat lach ik gewoon weg. Ik weet best zelf wel wanneer ik een 'dikke dag' heb en wanneer ik ben afgevallen. Ik hou van mijn lijf, hoe het er ook uitziet. Zoals een Victoria's Secret-model ben ik bijvoorbeeld niet gebouwd, maar dat vind ik niet erg."

Op dit moment is de zangeres aan het daten met Hassan Jameel (29), de eerste man die haar af en toe vrijaf kan doen nemen van haar werk. "Ik heb een sterke werkethiek. Altijd moet ik bezig zijn dus ik nam bijna nooit vakantie. Sinds ik samen ben met Hassan neem ik vaker vrij, en ergens voel ik me daar schuldig over. Maar ik heb gewoon nog nooit een man leren kennen die dat waard was." Over haar vroegere relatie met rapper Drake wilde ze alleen het volgende kwijt: "We zijn geen vrienden, maar ook geen vijanden. Het is wat het is."

Hoewel ze af en toe een dagje voor zichzelf neemt, jongleert Rihanna nog steeds met een hoop jobs: zo gaat ze weer op tour, promoot ze haar Fenty-producten en bewijst ze in Vogue dat ze ook nog eens talent heeft als model. Niet zo opmerkelijk, zo denkt ze zelf. "Een vrouw kan alles wat ze maar wil, als ze er maar hard genoeg voor wil gaan."

summer daze and summer nights! June issue @voguemagazine ..... @pacorabanne @lynn_ban Een foto die is geplaatst door null (@badgalriri) op 03 mei 2018 om 14:11 CEST