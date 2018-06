Rihanna onthult waar ze het meest spijt van heeft in haar leven, en het is... een string MVO

04 juni 2018

15u32 5 Celebrities Toen een reporter Rihanna (30) deze week vroeg naar haar grootste fout in het leven, was haar antwoord niet wat je zou verwachten. Waar anderen spijt hebben van slechte relaties of gemiste kansen op het werk, heeft de zangeres maar één regret: "Ik heb in 2014 de verkeerde string gedragen."

In 2014 verscheen ze op de rode loper van de CFDA Fashion Awards in sprankelende jurk van Swarovski. Die trok veel aandacht, want hij was namelijk vollédig doorzichtig en de zangeres had ervoor gekozen geen bh te dragen.

Hoewel haar kledingkeuze sowieso al grondig over de tongen ging, had ze het toch graag anders gezien nu ze erop terugkijkt. "Ik hou niet van al die lijntjes onder de jurk. Met een bh eronder zou het nog lelijker zijn geweest, maar mijn onderbroek was er eigenlijk ook te veel aan. Ik vind het nog altijd jammer dat ik toen geen string heb gedragen die ook bezet was met steentjes, zodat hij beter bij het geheel paste. Ja, dat is eigenlijk waar ik het meeste spijt van heb in heel mijn leven."

Gezien de artieste uit Barbados een moeilijke jeugd achter de rug heeft en werd geslagen door haar ex, Chris Brown, had de reporter duidelijk op een heel ander antwoord geanticipeerd.

Vorige maand liet Rihanna een andere journalist met een mond vol tanden achter, toen die haar vroeg naar het huwelijk van de Britse prins Harry en Meghan Markle. Of Rihanna daarvoor uitgenodigd was? "Waarom zou ik uitgenodigd zijn? Omdat ik hem ontmoet heb? Jij hebt mij nu ontmoet, denk je dat je nu ook naar mijn trouwfeest mag komen?"

Zo zie je maar dat je nooit weet hoe Riri uit de hoek zal komen...