Rihanna onder vuur na gebruik van Islamitische teksten in lingerieshow: “Ze zou beter moeten weten” SDE

05 oktober 2020

16u11 0 Celebrities Haar lingeriemerk Savage x Fenty wordt doorgaans met lovende commentaren overladen, maar de recentste modeshow van het label levert Rihanna (32) vooral heel wat kritiek op. De keuze om een stuk uit een Islamitische Hadith in een nummer te gebruiken, zorgt voor verontwaardiging op het internet.

Naast zangeres is Rihanna tegenwoordig vooral een succesvolle zakenvrouw en ontwerper. Haar modemerk Savage x Fenty - dat zich specialiseert in lingerie voor alle vormen en maten - wordt steeds populairder. De modeshows van het label worden dan ook druk online bekeken - zo'n beetje de nieuwe Victoria’s Secret modeshow, maar dan met inclusieve modellen. De nieuwste show, die sinds afgelopen vrijdag te zien is op Amazon Prime, zorgt echter voor heel wat verontwaardigde reacties.

In de show is namelijk het nummer ‘Doom’ te horen, van de Londense producer Coucou Chloe. Daarin worden fragmenten gebruikt uit de Islamitische Hadith. Dat zijn overleveringen van de profeet Mohammed. De teksten zouden door hem uitgesproken zijn, en later door zijn volgelingen op schrift gezet. Ze worden door moslims gebruikt als richtlijnen en zijn dus erg belangrijk in de godsdienst. Het specifieke fragment in het nummer gaat over de dag des oordeels en het einde der tijden.

Tweede keer

Op sociale media regent het dan ook verontwaardigde commentaren over het gebruik van het nummer in de lingerieshow. “Rihanna’s show had een baken voor 'inclusiviteit' moeten zijn, maar toch heeft ze de moslimgemeenschap van zich vervreemd door geen respect te tonen voor een citaat uit de Hadith. Een perfect voorbeeld van hoe modemerken en de media ons nooit als onderdeel van hun publiek hebben beschouwd", schrijft iemand. Een andere Twitteraar laat dan weer weten: “Ik kan niet toelaten dat Rihanna zich de Islam probeert toe te eigenen. In haar eerste show droegen de modellen een sjaal om hun hoofden zodat het op een hijab leek, in haar tweede show gebruikte ze een nummer dat een stuk uit de Hadith remixt. Waarom heeft niemand het hier over? Mijn religie is niet jullie esthetiek." En ook: “Ik heb het gevoel dat islamofobie zo normaal geworden is dat mensen ons dramatisch noemen omdat we kwaad zijn als onze religie niet gerespecteerd wordt. De Hadith zijn heilige woorden van de profeet, ze worden gebruikt om moslims te begeleiden en zijn het op een na belangrijkste, na de Koran. Rihanna zou beter moeten weten."

Dat de teksten toevallig te horen zijn in de muziek, wijzen de critici bovendien van de hand. “Ik denk dat de persoon die het nummer maakte, wist wat hij deed. Dat is een erg specifieke Hadith. Je moet er echt naar op zoek gaan om het te vinden. Zonder research kennen niet-moslims het niet.”

Rihanna en Coucou Chloe hebben nog niet gereageerd op de controverse.

i feel like islamaphobia is so normalised to the point where people are calling us dramatic for being mad when our religion gets disrespected? hadith are sacred words of the prophet, they’re used to guide muslims & are second to only the Quran. rihanna should know better. kirry(@ ZARRYKISSY) link

i think the person who created the song knew what they were doing. That is a very specific hadith. U have to go looking to find it. It's not something non-muslims know unless they research. So the fact that the song is called Doom & the hadith is about the end of times? @rihanna? pic.twitter.com/GDzlKKHXWo ᴮᴱ zahra₇⟭⟬+⟬⟭🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 💜(@ raplineownme) link

okay the fact that rihanna’s show was supposed to be a keystone for “inclusion” while she completely alienated the Muslim community by disrespecting a Hadith recitation is the perfect showcase of how fashion brands & the media have never considered us as a part of their audience myesha thee stallion(@ myeshachou) link