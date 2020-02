Rihanna maakt indruk met speech na ontvangst President's Award MVO

24 februari 2020

15u51

Bron: ANP 0 Celebrities Rihanna heeft voorbije zaterdag tijdens de uitreiking van de NAACP Image Awards indruk gemaakt. De zangeres kreeg in Los Angeles de President’s Award, een ere-prijs, en koos ervoor om in haar dankspeech een krachtig statement te maken.

“Het gaat vanavond niet echt om mij”, vond Rihanna. Ze benadrukte dat het nog niet te laat is om alle problemen in de wereld op te lossen. “Maar dat kunnen we niet doen als we niet op één lijn zitten. Ik kan dat niet genoeg benoemen”, aldus de zangeres.

Volgens Rihanna moet veel vaker de gedachte ‘het is jouw probleem, niet de mijne’ losgelaten worden. “Hoeveel mensen in deze zaal hebben collega’s, partners en vrienden van andere rassen, geslachten of religies? Onze problemen zijn ook hun problemen. Dus wanneer wij de straat op gaan en protesteren, zeg tegen je vrienden om ook te komen. Stel je voor wat we samen kunnen doen.”

De President’s Award gaat jaarlijks naar een individu die zich op buitengewone wijze heeft ingezet voor de gemeenschap. Rihanna heeft al jaren haar eigen stichting waar ze inmiddels miljoenen dollars mee ophaalde voor zaken als noodhulp en onderwijs in het buitenland.

Vorig jaar kreeg Jay-Z de ere-prijs van de National Association for the Advancement of Colored People. De onderscheiding ging eerder naar onder meer Spike Lee, Muhammad Ali en Venus en Serena Williams.