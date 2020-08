Rihanna-lookalike krijgt op TikTok reactie van Rihanna zelf JV

18 augustus 2020

11u32

Bron: TikTok 0 Celebrities Priscilla Beatrice kreeg na haar lookalike-challenge op TikTok heel wat reactie. De TikTokster, op het platform bekend als @poliakov71, lijkt namelijk als twee druppels water op Rihanna en dat is ook de zangeres niet ontgaan. RiRi reageerde op de video en bevestigde de gelijkenis.

De lookalike-challenge is een van de honderden challenges op TikTok. Daarbij maken TikTokkers een video waarin je eerst hun rug te zien krijgt en ze zich nadien omdraaien om te tonen op wie ze lijken. Vaak is de gelijkenis ver te zoeken, maar af en toe duiken er ook echte dubbelgangers op.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In het geval van de Braziliaanse Priscilla Beatrice is de gelijkenis treffend. De TikTokster vertelt dat ze in haar dagelijkse leven vaak de opmerking krijgt dat ze erg op Rihanna lijkt en dat valt inderdaad moeilijk te ontkennen. De video werd inmiddels al meer dan 13,5 miljoen keer bekeken en kreeg meer dan 2,5 miljoen likes.

Het populaire Instagramprofiel ‘The Shade Room’ deelde Priscilla’s video, waardoor hij ook op Instagram viraal ging. Op TikTok reageerden meer dan 43.000 gebruikers al op de lookalike-video en ook op Instagram komt er veel reactie, waaronder van de popzangeres zelf. RiRi reageerde grappend met een vraag die ze zelf steeds krijgt: “Waar is het album, sis?”, klonk het. Fans konden er duidelijk mee lachen, want intussen is Rihanna’s reactie al bijna 300.000 keer geliket.

Toen Priscilla ontdekte dat de popzangeres herself had gereageerd op haar post, deelde ze nog een video waarin ze duidelijk erg verwonderd is.

LEES OOK:

Woke up like this: Rihanna’s make-upartiest deelt trucje tegen wallen

Rihanna maakt haar imperium nog groter: ze lanceert nu ook een skincaremerk