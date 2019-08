Rihanna krijgt mogelijk eigen museum in Barbados SD

02 augustus 2019

06u48 0 Celebrities Als het aan Mia Amor Mottley, de eerste minister van Barbados ligt, krijgt popster Rihanna (31) - misschien wel de bekendste inwoner van het eiland - een eigen museum. Dat heeft Mottley gezegd tijdens een bezoekje aan Londen.

Volgens premier Mottley zijn er al gesprekken gaande tussen de broer van Rihanna, die tevens ook haar manager is, en de overheid van Barbados om het museum op poten te zetten. “Iedereen die erin slaagt om van Rihanna’s bescheiden afkomst uit te groeien tot de meest succesvolle vrouwelijke entertainer van de hele wereld, verdient het volgens mij om tijdens haar leven erkend te worden als een levende legende van Barbados”, liet Mottley optekenen.

Rihanna werd geboren in Bridgetown, Barbados, als de dochter van een aan alcohol en drugs verslaafde vader. Op haar zestiende verhuisde ze naar de Verenigde Staten om er een muziekcarrière na te jagen. Toch bleef ze verbonden met haar roots. Sinds 2018 is ze ook ambassadeur van Barbados, met enkele taken die betrekking hebben tot onderwijs, toerisme en investeringen in het eiland.