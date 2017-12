Rihanna heeft eigen straat op Barbados: Rihanna Drive KDL

Celebrities Wat een eer! De Westbury New Road op Barbados heet sinds donderdag officieel Rihanna Drive. De zangeres kwam op de nationale feestdag van het eiland naar haar geboorteplaats Saint Michael voor de opening van haar eigen straat.

Rihanna woonde tot haar zestiende in de straat die nu naar haar vernoemd is. En hoewel haar familie niet meer woont in het huis waarin ze opgroeide, wordt de woning nog dagelijks bezocht door fans van de meervoudige Grammy-winnares.

In haar toespraak tijdens de ceremonie donderdag bedankte Rihanna volgens lokale krant Loop haar oude buurtbewoners voor al hun steun in haar jeugd en benadrukte ze dat het geloof in God dat ze als kind meekreeg, haar ook als volwassene nog door moeilijke tijden loodst.

De 29-jarige is sinds 2008 cultureel ambassadeur van Barbados. Ze onthulde het naambordje van Rihanna Drive samen met de premier van het eiland. De trotse zangeres plaatste nadien een foto van het straatbord op Instagram.

