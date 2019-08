Rihanna haalt zwaar uit naar Donald Trump: “Een AK-47 is makkelijker dan een visum” TK

05 augustus 2019

07u30

De tweet die Donald Trump postte naar aanleiding van de schietpartij in El Paso (Texas) en die in Gilroy (Californië) is helemaal in het verkeerde keelgat geschoten bij Rihanna. De zangeres reageerde fel op de woorden van de Amerikaanse president via sociale media. Volgens Trump waren de schietpartijen 'acties van lafheid'.

“Ehm...Donald, je hebt het woord terrorisme verkeerd gespeld. Jouw land heeft twee terroristische aanslagen achter elkaar gehad, waarbij bijna 30 mensen om het leven zijn gekomen. Dit kwam vlak na een ander incident, waarbij de dader gewoon legaal een AK-47-geweer in Las Vegas kon kopen, om vervolgens door te rijden naar een food festival. Hier zijn 6 mensen omgekomen, waaronder een baby! Stel je eens een wereld voor waarin het makkelijker is om een AK-47 te krijgen dan een visum. Stel je eens een wereld voor waar een muur gebouwd wordt om de terroristen in Amerika te houden. Mijn gebeden en steunbetuigingen gaan uit naar de families en dierbaren van de overledenen, evenals de gemeenschappen waar zij woonden. Niemand verdient het om zo te sterven, niemand!", aldus een kwade Rihanna.

Het is niet de eerste keer dat de zangeres haar stem laat gelden ten opzichte van Trump. Zo verbood ze hem eerder haar muziek te draaien tijdens zijn politieke bijeenkomsten, omdat ze op geen enkele wijze geassocieerd wil worden met zijn ideeën en uitlatingen.