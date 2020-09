Rihanna gespot met gezicht vol blauwe plekken TK

06 september 2020

09u47

Bron: TMZ/ANP 0 Celebrities Heel wat mensen schrokken zich zaterdag een hoedje toen foto’s opdoken van een bont en blauwe Rihanna. Ze verscheen met een gezicht vol blauwe plekken en schrammen in LA. De foto’s doen erg denken aan de beelden die gemaakt werden toen Chris Brown haar geslagen had, maar gelukkig blijkt het dit keer een stuk onschuldiger.

Het was TMZ die foto’s kon bemachtigen van een gehavende Rihanna. De zangeres en zakenvrouw werd gespot bij een restaurant in Santa Monica, waar ze haar best deed om ongemerkt wat eten op te halen. Toch kon ze door de paparazzi gekiekt worden, inclusief blauw oog en gezwollen gezicht. Volgens haar publicist het gevolg van een scooterongeval: Rihanna zou over het stuur gevlogen zijn, waarna haar gezicht en voorhoofd op het asfalt smakten. “Het ziet er erger uit dan het is”, klinkt het. “Ze is aan de beterhand.”

Rihanna met een blauw gezicht: het is niet de eerste keer dat we zo’n beeld te zien krijgen. In 2009 gingen foto’s van haar toegetakelde gelaat de wereld rond na een aanvaring met haar toenmalige vriend Chris Brown. De twee raakten slaags in een auto toen Rihanna enkel pikante berichten op zijn telefoon ontdekte, die natuurlijk niet van haar afkomstig waren. Ze werd woedend, en Brown reageerde door haar met gebalde vuist in het gezicht te slaan. Toen zij het bloed in zijn gezicht spuwde, kon Brown zich helemaal niet meer beheersen. Rihanna wist uiteindelijk uit de auto te vluchten en riep dat hij haar probeerde te vermoorden. De r&b-zanger zat enkele weken vast en kreeg uiteindelijk een taakstraf.

Intussen hebben de twee het wel weer bijgelegd. Dat vertelde de zangeres in de podcast van Oprah Winfrey eerder deze week. “Nu zijn we weer hele hechte vrienden”, Klonk het. “We hebben ons vertrouwen opnieuw opgebouwd. We houden van elkaar en dat zullen we waarschijnlijk altijd blijven doen. Het is niet dat je dat kan uitzetten als je zo verliefd bent geweest op iemand.” Rihanna denkt dat Brown zomaar de liefde van haar leven kan zijn. “Hij was mijn eerste liefde en ik zag dat hij net zo van mij hield als ik van hem. Ik hou echt van hem. Ik kan er niet mee leven als hij niet gelukkig is. Ik ben niet gelukkig als hij niet blij is of als hij zich eenzaam voelt.” Ze sluit zelfs niet uit dat ze ooit weer een relatie beginnen. “Hij heeft nu een relatie. Ik ben single, maar we hebben een zeer hechte vriendschap sinds het straatverbod is ingetrokken. We hebben er gewoon beetje bij beetje aan gewerkt, en het was niet gemakkelijk. Het ís niet makkelijk.”

