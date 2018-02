Rihanna geeft luxueus verjaardagsfeest SD

22 februari 2018

Bron: ANP 1 Celebrities Een knalfeest met liters champagne en een optreden van haar idool Toni Braxton: Rihanna heeft haar dertigste verjaardag groots gevierd. De zangeres luidde haar nieuwe levensjaar in New York, en onder meer Paris Hilton en Leonardo DiCaprio kwamen haar feliciteren. Dit meldt Page Six. Op Instagram deelt 'Badgal Riri' zelf een paar kiekjes van haar feestje.

Rihanna begon de avond met een viergangendiner bij restaurant The Grill in New York voor familie en vrienden, om daarna verder te feesten op de afterparty. Een bron beschrijft het als een 'erg elegant gala-evenement’, waarbij de gasten onder meer gnudi met kaviaar aten en gepeperde filet mignon. Haar miljardairsvriendje Hassan Jameel was ook aanwezig en week geen moment van de zijde van z'n vriendin.

Hoogtepunt van de avond was het optreden van Toni Braxton, die zes nummers zong. Op Instagram laat Rihanna weten: "Eindelijk heb ik mijn idool ontmoet! Bedankt dat je deze avond zo speciaal hebt gemaakt." Ze sluit af met een knipoog: "Al vergeef ik je natuurlijk nooit dat je er zo goed uitzag op mijn feestje." Iemand weet te vertellen dat zij geldt als één van RiRi’s meer intieme vriendinnen, waarbij het haar helpt dat Rihanna een grote fan van haar is.

Leonardo DiCaprio kwam via de achterdeur binnen om zijn goede vriendin een verjaardagskus te geven en meerdere glazen champagne op haar te drinken. Rihanna straalde als jarige in een glanzende paarse baljurk.

Op haar verjaardag zelf postte de zangeres een babyfoto van zichzelf en bedankte haar moeder voor alles wat ze haar gegeven heeft. "Het is net zo goed jouw verjaardag als de mijne, mamma. Ik hou van jou!"

sturdiest night of all !!! surrounded by the people I love the most !!! 30 is already my favorite era. Een foto die is geplaatst door null (@badgalriri) op 21 feb 2018 om 20:28 CET

gang. Een foto die is geplaatst door null (@badgalriri) op 21 feb 2018 om 20:56 CET