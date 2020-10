Rihanna biedt excuses aan aan moslimgemeenschap SDE

06 oktober 2020

21u36 0 Celebrities Rihanna (32) heeft haar excuses aangeboden aan de moslimgemeenschap, nadat ze enkele fragmenten uit de Islamitische Hadith gebruikte in haar modeshow.

De lingerieshow van Savage x Fenty zorgde voor heel wat ophef. Niet omwille van de halfnaakte lichamen die erin te zien waren, maar omwille van het nummer ‘Doom' dat werd afgespeeld. Daarin werden fragmenten gebruikt uit de Islamitische Hadith. Dat zijn overleveringen van de profeet Mohammed. De teksten zouden door hem uitgesproken zijn, en later door zijn volgelingen op schrift gezet. Ze worden door moslims gebruikt als richtlijnen en zijn dus erg belangrijk in de godsdienst. Het specifieke fragment in het nummer gaat over de dag des oordeels en het einde der tijden. Moslims waren dan ook niet echt blij dat Rihanna ervoor koos om net dat nummer tijdens haar modeshow te gebruiken. “Ze zou beter moeten weten”, klonk het bijvoorbeeld.

“Ik wil graag de moslimgemeenschap bedanken om me te wijzen op een gigantische vergissing die onbedoeld beledigend was tijdens onze modeshow", schreef de zangeres op Instagram. “Ik wil me verontschuldigen voor deze oprechte, maar onzorgvuldige fout. We begrijpen dat we heel wat van onze moslimbroeders en -zusters hebben gekwetst en ik ben dan ook ongelofelijk van streek hierdoor. Ik wil absoluut niet oneerbiedig zijn tegenover God of welke religie dan ook, en daarom was het gebruik van dit nummer in ons project helemaal onverantwoord. We zullen er dus voor zorgen dat zoiets nooit meer gebeurd. Bedankt voor je begrip en je vergiffenis."

Lees ook:

Rihanna onder vuur na gebruik van Islamitische teksten in lingerieshow: “Ze zou beter moeten weten”