Rihanna alweer slachtoffer van inbraak SD

26 september 2018

15u06

Bron: ANP 0 Celebrities Onbekenden hebben dinsdagnacht ingebroken bij Rihanna (30) in de Hollywood Hills. De popster was niet thuis op het moment van de inbraak.

Het is nog niet bekend of de politie een verdachte heeft gearresteerd. De recherche heeft onderzoek gedaan in het huis en heeft volgens lokale media tassen vol bewijsmateriaal meegenomen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat in het huis van Rihanna wordt ingebroken. In mei van dit jaar bleek een stalker zich een half etmaal te hebben opgehouden in het optrekje van de zangeres. Ook toen was Rihanna gelukkig niet thuis.