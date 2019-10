Ricky Martin voor de vierde keer vader geworden SDE

30 oktober 2019

06u36

Bron: ANP 0 Celebrities Zanger Ricky Martin (47) en zijn echtgenoot Jwan Yosef (35) zijn opnieuw papa geworden. De twee verwelkomden recent een zoontje, Renn. Het is het vierde kind van het koppel.

“Onze zoon Renn Martin-Yosef is geboren", schreef Ricky bij een foto waarop het koppel trots de baby aan de wereld toont. De jongen heeft twee broers en een zus: tweeling Valentino en Matteo (11) en Lucia, die tien maanden oud is. Ricky en Jwan maakten vorige maand bekend dat er een vierde kindje op komst was, maar lieten toen in het midden wanneer de baby werd verwacht.

Ricky leerde Jwan, een kunstenaar die in Syrië geboren werd, in 2016 kennen. Vorig jaar bevestigde de zanger dat de twee in het geheim trouwden.

Ricky Martin en zijn echtgenoot Jwan Yosef zijn ouders geworden van een zoon. Het is het vierde kind van het stel.

Het jongetje kreeg de naam Renn en maakte dinsdag zijn Instagramdebuut op de pagina van Ricky. De kleine heeft twee broers en een zus: tweeling Valentino en Matteo van 11 en Lucia, die tien maanden is.

Ricky en Jwan maakten vorige maand bekend dat er een vierde telg op komst was, maar lieten daarbij in het midden wanneer de kleine werd verwacht.

Photo id: 360285064