Ricky Martin over zijn coming-out: "Iedereen zei me dat ik niét uit de kast mocht komen, maar dat voelde niet goed" MVO

06u16 1 EPA Ricky Martin Celebrities Ricky Martin is terug van weggeweest, nu hij een grote rol speelt in de Amerikaanse serie 'American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace'. De 46-jarige Martin speelt de geliefde van de vermoorde modeontwerper Gianni Versace. Tijdens de opnames dacht de Puerto Ricaan vaak terug aan de periode waarin hij worstelde met zijn seksuele identiteit. "Ik heb jarenlang gezwegen over mijn homoseksualiteit", zei de zanger in 'The Daily Show With Trevor Noah'.

"Je hebt geen idee hoe lang ik hiermee rondgelopen heb. Alle mensen om me heen zeiden dat ik niet uit de kast moest komen, omdat het mijn muzikale loopbaan zou schaden. En die was op een gegeven moment zeer succesvol, dus dan is het lastig om daarmee om te gaan. Ik kom uit een cultuur waar gay zijn niet geaccepteerd is, waar mijn gevoelens niet juist waren... en ondertussen werd ik aan de wereld gepresenteerd als een of ander hetero sekssymbool. Ik had het daar enorm moeilijk mee", aldus Ricky.

"Op een gegeven moment kon ik er gewoon niet meer mee doorgaan. Ik zei: dit gaat om mij en niks of niemand anders." In maart 2010 liet Ricky via zijn eigen website weten gay te zijn en erg gelukkig te zijn met zijn geaardheid. Hoewel dat voor velen niet echt als een verrassing kwam, was Martin zichtbaar opgelucht met zijn coming-out.

Inmiddels is de Latino-zanger heel gelukkig getrouwd met Jwan Yosef en is hij sinds 2008 de trotse vader van zijn zoons Valentino en Matteo, die hij via een draagmoeder kreeg.