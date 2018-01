Ricky Martin geeft jawoord aan zijn vriend Jwan kv

Bron: ANP 0 EPA Ricky Martin (rechts) en zijn kersverse echtgenoot Jwan Yosef (links). Celebrities Ricky Martin is getrouwd met zijn verloofde Jwan Yosef. Dat heeft de zanger en acteur bevestigd aan E! News.

"Ik ben nu echtgenoot, maar we gaan het nog groot vieren over een paar maanden. Dat laat ik je weten", aldus de ster uit The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Eerder beloofde de Puerto Ricaan dat het een enorm evenement gaat worden.

Hoewel de huwelijksvoltrekking in stilte heeft plaatsgevonden, zegt de 46-jarige Ricky dat hij en Jwan alles volgens de regels hebben gedaan. "We wisselden geloftes uit, we hebben alles gezworen en alle papieren getekend die er maar getekend moesten worden", aldus Martin.

Martin en de in Syrië geboren kunstenaar Yosef kennen elkaar sinds 2016. Ricky kreeg twee zoons via een draagmoeder, de tweeling Matteo en Valentino.