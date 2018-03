Ricky Gervais vindt mensen irritant: "Katten en honden zijn de enige levende wezens die me niet irriteren" SD

15 maart 2018

14u36

Bron: Kameraki 2

De Britse komiek Ricky Gervais (56) doet in 'The Tonight Show' een opmerkelijke bekentenis aan Jimmy Fallon. Hij heeft weinig met het mensenras. "Katten en honden zijn de enige levende wezens die me niet irriteren", vertelt hij. "Mensen zijn gewoon irritant, niet dat ze er iets aan kunnen doen. De mens is gewoon niet mijn favoriete dier", klinkt het.