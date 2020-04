Ricky Gervais heeft het gehad met zeurende sterren MVO

15 april 2020

10u33

Ricky Gervais (58) is klaar met zijn collegasterren die vanuit hun villa's klagen over hun thuisisolatie. Dat laat de comedian weten aan The Sun.

Gervais prijst in het gesprek de medewerkers in de zorg. “Als dit over is, wil ik nooit meer iemand horen klagen over onze verzorgingsstaat, ik wil nooit meer iemand horen klagen over verplegers, of ander ziekenhuispersoneel”, aldus de Brit. “Deze mensen werken diensten van 14 uur zonder te klagen. Met maskers op, die wonden achterlaten. Met risico voor hun eigen gezondheid en voor de gezondheid van hun families.”

Over sommige sterren heeft hij dan weer geen goed woord over. “Maar dan zie ik iemand klagen over verplicht in een landgoed met zwembad moeten verblijven. En daar ben ik zo klaar mee.”

Gervais noemt geen namen, maar in de afgelopen weken heeft onder meer Sam Smith veel kritiek gekregen op een Instagrampost, waarin de muzikant de ‘fases van quarantaine’ uitbeeldde. Op twee daarvan poseerde Smith zogenaamd in tranen.