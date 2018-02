Rick Brandsteder noemt 'Temptation Island' cult: "Af en toe zit ik daar en dan denk ik: wat doe ik hier in godsnaam?" MVO

01 februari 2018

'Temptation Island' is een cultshow, een gek experiment. Zo noemt Rick Brandsteder het televisieprogramma dat hij voor het derde jaar presenteert.

"Af en toe zit ik daar en dan denk ik: wat doe ik hier in godsnaam?", zegt Brandsteder tegen Metro. "Ik dacht dit jaar: pfffff, is dit nu wel helemaal mijn roeping? Maar aan de andere kant is het een soort cultshow. Het is een hit, veel mensen maak je er blij mee."

In de show, waarin stellen omringd door verleidelijke vrijgezellen hun relatie testen, zegt de presentator zich soms wel een dr. Phil te voelen. "Dan denk ik: moet ik hier nog iets lijmen? Ergens voel ik die verantwoordelijkheid, maar ik denk ook: je hebt jezelf opgegeven. Je weet hoe de vork in de steel zit. Het is een apart programma, ook om te presenteren. Het is moeilijk om je eigen mening niet door te laten schemeren."

Fout

Medelijden heeft Brandsteder dan ook niet als het fout gaat. "Sterker nog, het programma is niet leuk als niemand de fout in gaat. Ik vind het vervelend voor het stel maar ergens hoop ik ook dat het fout gaat. Het is leedvermaak. Dat is wat de kijker wil en wat het programma zo sterk maakt."

De eerste twee afleveringen van het derde seizoen van 'Temptation Island' worden donderdagavond uitgezonden op Vijf.