Richard Maddens moeder was niét blij met seksscène in ‘Bodyguard’: “Ik kreeg een hysterisch telefoontje” MVO

14 december 2018

13u06 0 Celebrities De moeder van Richard Madden (32) was allesbehalve blij bij het zien van de seksscènes in ‘Bodyguard’. In de talkshow van Ellen Degeneres onthulde hij dat zijn ouders niet waren voorbereid op zijn blote kont.

“Wat vonden je ouders van je blote billen?", daagde Ellen haar gast uit tijdens haar interview. Madden, heel eerlijk: “Ze zijn nóóit blij met billen!”

“Ik heb de fout gemaakt om hen niet te vertellen dat ik een pikante scène had in de serie”, legt hij lachend uit. “Ik kreeg een hysterisch telefoontje van mijn moeder. Ze zei: waarom heb je mij niet verteld dat er zo'n scène in zat?! Ik was net een kopje thee aan het drinken en ik verslikte me bijna.” Tot groot jolijt van het aanwezige publiek in de studio.

Ellen grapte dat zijn fans het alvast niét zo erg vonden. “Je zag er heel sexy uit op tv”, knipoogde ze.