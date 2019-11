Richard Gere wordt op zijn zeventigste opnieuw vader: “Ik wil een aanwezige papa zijn” Redactie

21 november 2019

14u42

Heuglijk nieuws voor Richard Gere (70). Nadat hij en zijn 34 jaar jongere vrouw Alejandra begin dit jaar al een zoontje kregen, verwacht het koppel nu al een tweede kindje samen.

Het vaderschap stond heel lang niet op het prioriteitenlijstje van Richard Gere. Vandaag lijkt het erop dat de acteur die ‘verloren tijd’ volop aan het inhalen is. Begin dit jaar werden hij en zijn vrouw Alejandra Silva (36) de ouders van een jongen, Alexander, en vorige week raakte bekend dat het koppel in het voorjaar al een tweede kind verwacht. De bejaarde acteur zal dus nog wat langer tussen huilende baby’s en pampers zitten, maar daar maakt hij geen punt van. Na de geboorte van Alexander in februari vertelde Richard dat hij “in het geheel niet” bezorgd was om een oudere vader te zijn en dat hij van plan was “een aanwezige papa” te zijn.

De Bondgirl en het topmodel

De ‘Pretty Woman’-ster was al 50 toen hij voor het eerst vader werd. In 2000 werd zijn zoon Homer James Jigme geboren. Homers moeder, gewezen Bondgirl Carey Lowell (58), was Richards tweede vrouw. Ze trouwden in 2002, gingen in 2013 uit elkaar en scheidden officieel in 2016. De reden voor de breuk luidde zoals zo vaak “onoverbrugbare meningsverschillen”. In de praktijk kwam het erop neer dat de twaalf jaar jongere Carey alle feestjes wilde afschuimen, terwijl Richard liever thuisbleef om zich verder te verdiepen in het boeddhisme en zich te bezinnen over het lot van de wereld. Ondanks zijn soms wat gezapige imago heeft Richard Gere altijd succes gehad bij jongere vrouwen, en de filmster kon met zijn knappe looks en onmiskenbare charisma de meest begeerlijke vrouwen aan de haak slaan. Zijn bekendste relatie blijft ontegensprekelijk die met topmodel Cindy Crawford. Toen ze elkaar in 1988 leerden kennen op een barbecue bij sterfotograaf Herb Ritts, gold zij als een van de mooiste vrouwen ter wereld, en was hij ’s werelds meest begeerde vrijgezel. Zij was 22, hij 39. Drie jaar later beloofden ze elkaar eeuwige trouw, maar in 1995 was het sprookje voorbij. Over de reden van de breuk gaf Cindy nooit iets prijs, zelfs niet in haar autobiografie. Alleen bij Oprah Winfrey wilde ze enkele jaren geleden wel dit kwijt: “Op mijn 22ste was ik nog bereid om te volgen, maar mettertijd wou ik ook eens de leiding nemen.”

Een rustig leven

Met Alejandra is het leeftijdsverschil nog groter, 34 jaar, maar wie aanvankelijk dacht dat het de Spaanse enkel om Richards geld en roem te doen was, moest snel zijn mening bijstellen. Alejandra’s vader Ignacio Silva was vicepresident van Real Madrid, een van de rijkste voetbalclubs ter wereld, en haar ex-man Govind Friedland, vader van hun twaalfjarige zoon Albert, is een mijnmagnaat en ondernemer. Alejandra’s eerste ontmoeting met de Hollywoodster vond plaats in een luxueus Italiaans boetiekhotel dat zij samen met haar ex had gekocht en waarvan ze manager was. Richard was meteen gecharmeerd door de mooie Spaanse, maar zij ging aanvankelijk niet in op zijn avances. De acteur bleef haar bloemen en romantische brieven sturen, maar kreeg nooit antwoord. Tot ze uiteindelijk voor de bijl ging en besloot hem een kans te geven, ook al zat ze midden in de scheiding van Govind. Een beslissing die ze zich niet beklaagd heeft. “Richard ontmoeten gaf weer zin aan mijn leven”, zegt ze. Hij van zijn kant heeft bij Alejandra “het rustige, gelukkige leven gevonden waarnaar ik altijd op zoek ben geweest.”

Verklapt door de Dalai Lama

Eén factor bedreigde aanvankelijk hun relatie. Door haar verantwoordelijkheden als moeder en zijn acteeropdrachten brachten ze noodgedwongen veel tijd apart door, vaak aan weerszijden van de oceaan. De liefde bleek sterk genoeg en intussen wonen ze samen in New York. Na een burgerlijk huwelijk een maand eerder, gaven ze elkaar op 6 mei 2018 hun jawoord tijdens een Indiaas geïnspireerde plechtigheid, waarop ook de Tibetaanse vlag een prominente plek kreeg. Richard strijdt zoals bekend al jaren in woord en daad voor de mensenrechten in het door China bezette Tibet en is al lang goed bevriend met de Dalai Lama, de verbannen geestelijke en politieke Tibetaanse leider. Hij was het die in september vorig jaar onrechtstreeks Alejandra’s zwangerschap bekendmaakte toen ze een foto postte waarop hij haar bollende buik zegende.

Allebei activist

De kans dat we Richard de komende jaren enkel zullen zien achter een kinderwagen of met een baby op de arm, is bijzonder klein. Hij blijft zich vurig inzetten als activist en heeft door toedoen van Alejandra zijn focus nog verruimd. Zij zet zich immers al vele jaren in voor minderbedeelden, oorlogsslachtoffers, vluchtelingenkinderen en daklozen in haar vaderland. Het was dan ook geen toeval dat Richard vorig jaar in oktober in gesprek ging met de Spaanse premier Pedro Sanchez om hem te vragen bootvluchtelingen in zijn land te verwelkomen, en dat hij de wereldpers in zijn kielzog kreeg toen hij in augustus mee aan boord stapte van een vluchtelingenboot. Terugkijkend op hun relatie was het precies hun engagement voor kansarmen dat hen samenbracht, vertelden ze ooit. En dat Richard ervan overtuigde om ondanks zijn leeftijd een nieuw gezin te stichten. “Ik ben de gelukkigste man in het universum”, zei hij na hun huwelijk. “Hoe zou dat anders kunnen? Ik ben getrouwd met een prachtige vrouw die zowel slim is als gevoelig, die zich engageert om mensen te helpen, die grappig is en die kan vergeven. En die ook nog eens een geweldige kok is – ze maakt de lekkerste slaatjes in de wereld...”