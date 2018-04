Richard Gere voor de derde keer getrouwd MVO

19 april 2018

06u29 0 Celebrities Richard Gere (68) en de Spaanse socialite Alejandra Silva (35) zijn begin april getrouwd. De twee zijn van plan hun huwelijk met familie en vrienden op 6 mei te vieren bij hun thuis in New York, meldt het Spaanse blad Hola.

Het is het derde huwelijk voor de Amerikaanse acteur, die eerder getrouwd was met model Cindy Crawford en actrice Carey Lowell. Met Carey kreeg hij een zoon, de nu zeventienjarige Homer.

Gere en Silva lieten zich in 2015 voor het eerst samen in het openbaar zien bij een filmfestival in de Italiaanse stad Taormina. Ook doken er destijds foto's op van de filmster en zijn vriendin op een jacht voor de kust van Sicilië. Daarna vergezelde Silva de acteur naar filmpremières in Madrid.

Alejandra is de dochter van zakenman Ignacio Silva, een oud-vicevoorzitter van de Spaanse voetbalclub Real Madrid. Voor haar is het haar tweede huwelijk. Ze was eerder getrouwd met Govind Friedland, met wie ze een zoon kreeg, de nu vijfjarige Albert.

Na een langeafstandsrelatie wonen Richard Gere en Alejandra Silva nu samen in New York.